Огірки часто гарно плодоносять на початку розвитку кущів, але потім врожайність йде на спад, листя жовтіє, а плоди дрібнішають й викручуються. Як зробити так, щоб овочі давали якісний врожай ще довго?Про це розповіли на YouTube-каналі “Наша дача”.Перший спосіб – радикальнийДеякі професійні городники просто замінюють рослини. Старі, які знизили плодоношення, викидають, а нову, вже готову завчасно вирощену розсаду, садять. Але є й інший, менш радикальний спосіб.Другий спосіб – нарощування пасинківУ дорослих, гарно розвинених і здорових рослин, які стали плодоносити менше через зрілість, варто видалити верхівку. Постійне витягування виснажує рослину і нова зав’язь просто починає засихати.

Видаліть верхівку в огірків (скриншот)Після такої дії почнеться “оживання” бруньок у місцях, де до цього пасинки видалялися, щоб рослина наростила міцне стебло. Коли пасинки відростуть до третього вузла, їх треба буде прищепити.Таким способом ви зможете отримати до 3-5 плодів на кожному пасинку.

Огірки наростять пасинки з плодами (скриншот)Крім того треба обрізати зайве листя, яке пожовтіло, має пошкодження. Можна проводити обрізку листя за принципом “один через два”. Один обрізали, два залишили – так по росту рослини.Також треба відрізати вуса, адже вони забирають поживні речовини у рослини.Підживіть рослиниДля того, щоб у рослин були сили на нарощування плодів із пасинків, треба правильно їх підживити.Експерт радить омолодити кореневу систему. Для цього треба полити огірки біостимулятором кореневої системи. Такі засоби можна купити в спецмагазинах і використати за інструкцією.Також треба підживити універсальним добривом з формулою, де азоту, фосфору і калію – порівну.Раніше ми писали, як виростити рекордні томати у відкритому ґрунті, щоб на кущі було до 100 плодів.Також читайте, чим підживити солодкий перець в липні, щоб був хороший урожай.