Курс гривні під час повномасштабної війни з РФ вдається утримувати, в тому числі, за рахунок інвестицій від партнерів. Поки так, а що буде далі?Про це бізнесмен, власник Monobank, Олег Гороховський розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі RAMINA.Від чого залежить курсКурс гривні під час повномасштабної війни з РФ дуже залежний від зовнішніх інвестицій.”Дуже ритмічно надходить допомога і фінансування наших партнерів-донорів. Поки ці надходження продовжуються, гривні нічого не загрожує”, – заявив Гороховський.Гривня буде триматися, але…Бізнесмен додав, що в короткостроковій перспективі гривня буде триматися на нинішньому рівні, але треба розуміти, що економіці важко.”Якби нам не допомагали, то, можливо, курс був би інший”, – додав власник Monobank. Який курс гривніСтаном на середу, 19 липня середній курс долара у банках у продажу був на позначці 37,33 гривні. Курс євро – 41,86 гривень.В обмінних пунктах долар купували у середньому по 36,84 гривень, євро – по 41,08 гривень. Долар продавали по 37,22 гривень, євро – по 41,73 гривень.Офіційний курс долара НБУ становив 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро – 41,1506 гривень.Раніше ми писали, як заробити на коливаннях курсу гривні.