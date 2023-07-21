Китай успішно запустив ракету-носій Kuaizhou-1A, яка вивела на орбіту чотири нові супутники, що належать до метеорологічного угруповання Tianmu-1.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Ракета-носій стартувала з космодрому “Цзюцюань” на північному заході Китаю в пустелі Гобі й успішно вивела чотири супутники на орбіту.Вони будуть включені до складу новоствореного метеорологічного угруповання, де використовуватимуться для надання комерційних послуг у сфері метеорології.Космічні програми Китаю9 липня, в КНР успішно здійснили запуск у космос нового експериментального супутника. Космічний апарат виконуватиме тестові місії для супутникових інтернет-технологій.На початку червня Китай запустив твердопаливну ракету-носій “Ліцзянь-1 Y2”, яка вивела на орбіту 26 експериментальних супутників. Вони будуть використовуватись для комерційних інформаційних послуг дистанційного зондування Землі та перевірки технологій.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.