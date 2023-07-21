Погода в Україні 21 липня обіцяє бути спекотною. Проте у деяких областях можливі дощі та грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вночі по всій території, крім заходу, вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях та Криму короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Погода в КиєвіУ столиці та області мінлива хмарність. Вночі очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без опадів.Температура по Києву вночі 15-17°, вдень 23-25°, по області вночі 12-17°, вдень 22-27°.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У Європі готуються до рекордних температурУ деяких регіонах оголосили червоний рівень небезпеки, оскільки через спеку мешканці почали втрачати свідомість, одна людина загинула. Очікується, що в Італії температура може сягнути 49 градусів.До того ж, РБК-Україна розповідало, як екстремальні температури впливають на туризм.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.