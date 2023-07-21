Наразі Російська Федерація не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні.Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.”ЦРУ не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями” – заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.Розмови в РФ про використання ядерної зброїПісля саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.Так, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що надання винищувачів F-16 розглядатиметься Кремлем як “ядерна загроза”, оскільки ці літаки здатні нести ядерні боєголовки.Водночас, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення підтримки України з боку НАТО може призвести до Третьої світової.А сам Путін знову почав вигадувати “загрози” для Росії, якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.