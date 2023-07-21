У канадській провінції Альберта під час гасіння лісової пожежі загинув пілот вертольота. До місця катастрофи прямують слідчі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.По всій Канаді горить майже 900 пожеж, у тому числі 553 з них вважаються такими, що “вийшли з-під контролю”. За словами офіційних осіб, 41-річний пілот вертольота допомагав в операціях під час яких для гасіння пожежі використовуються спеціальні відра, підвішені на тросах.”Я з розбитим серцем почув, що ще один канадець загинув у боротьбі з лісовими пожежами. Ми ніколи не забудемо його службу своїй провінції та нашій країні”, – заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.Лісові пожежі в КанадіСтаном на початок червня масштабні лісові пожежі по всій Канаді спалили понад 3,3 млн гектарів землі. Дим охопив весь північноамериканський регіон.Над ліквідацією займань одночасно працює 5500 рятувальників. Це на 2500 пожежників менше, ніж треба, вважає фахівець із лісових пожеж Майк Фленіган. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.