Пенсіонери часто стають жертвами шахраїв, які користуються безпорадністю, наївністю і довірливістю літніх людей. Деякі схеми є дуже популярними, тож варто знати, як від них вберегтися.Про це читайте далі в матеріалі Styler.Соцпрацівники і благодійникиЛюбителі легкої наживи ходять квартирами і приватними будинками під виглядом соцпрацівників і представників благодійних фондів.Вони знають психологічні прийоми, харизматичні, мають добре підвішений язик. Шахраї швидко входять у довіру до людей похилого віку і обманюють їх.Обмін грошей, повірка лічильників, робітники ПФУЧасто зловмисники потрапляють до будинку під приводом обміну грошей, призначення неіснуючої надбавки до пенсії, надання матеріальної допомоги.Поширеною легендою є необхідність провести повірку лічильників, або потреба підписати якісь пенсійні документи (а в під’їзді чи на вулиці робити це незручно).Як правило, такі аферисти діють у парі за заздалегідь відпрацьованою схемою: один відволікає господаря, поки другий обшукує оселю і забирає цінні речі та гроші.З вашого рахунку намагаються списати грошіСьогодні більшість пенсіонерів отримують виплати на банківські картки. А в додаток до пенсійної картки часто отримують кредитки з певним лімітом. Літні люди нерідко зберігають і накопичують ці гроші. Саме вони є ласим шматком для телефонних шахраїв.Якщо вам телефонують нібито представники банку і просять надати повний номер карти, термін дії і CVV-код – це шахраї. Справжній співробітник банку може запитати лише 4 останні цифри карти, ваші прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, кодове слово. І все.Крім того співробітник банку не буде вам погрожувати чи залякувати вас, спілкуватися грубо, кричати чи звертатися фамільярно.Правоохоронці закликають пенсіонерів бути обачними, не впускати додому невідомих, не передавати незнайомцям гроші та документи, і навіть не розмовляти з телефонними шахраями. Раніше в Пенсійному фонді України нагадали про ще одну доплату пенсіонерам і хто її може отримувати.Також дізнайтеся, кому з українців виплатять одноразову допомогу у серпні 2023 року.