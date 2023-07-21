Полуниця буде плодоносити не один рік і ви отримуватимете великі врожаї щосезону, якщо правильно доглядатимете за кущами. Про них не можна забувати навіть тоді, коли ягоди вже зібрані і полуниця “відпочиває”.Що треба зробити з полуницею у другій половині літа, розповіли на YouTube-каналі Наша дача.Коли починати готувати врожай наступного рокуПолуницею варто зайнятися через два тижні після того, як ви зібрали останню ягоду. Це приблизно середина липня.Що зробити з полуницею Обрізка листяПочати треба з листя, обрізавши те, яке має певні ушкодження, хвороби, прояви шкідників. Так само видаляється і старе листя. Залишити треба кілька молодих листочків, які є всередині куща. ПідживленняПолуницю варто полити органо-мінеральним добривом з формулою 15/7/7. Де азоту – 15, фосфору – 7, калію – 7. Азот допоможе наростити полуниці нове молоде листя, а калій та фосфор – укріпити коріння і закласти майбутні бруньки, з яких наступного року виростуть квіти і ягоди.Якщо у вас є універсальне добриво, де складників порівну, туди треба додати аміачної селітри, щоб підвищити вміст азоту. Наприклад, до 10 грамів такого добрива треба додати 5-7 грамів селітри. Прополка і обробкаЯкщо грядка з полуницею не замульчована, приберіть всі бур’яни. Потім проведіть обробку від ймовірних шкідників і хвороб спеціальними препаратами.Крім того не забувайте регулярно зволожувати ґрунт, адже коріння полуниці перестає розвиватися і рослина старіє. Раніше ми писали, як відновити врожайність огірків після того, як вона почала знижуватися.Також дізнайтеся, чому полуниця виростає дрібною.