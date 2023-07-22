Бажання скинути зайву вагу, щоб стати здоровішими і краще почуватися – похвальне, але до цієї мети треба йти обережно. Зокрема, варто бути акуратними з деякими видами фізичної активності.Чим не можна займатися, Styler розповів хірург-ортопед Олександр Галузинський.Мова йде про заняття бігомЗа словами фахівця, людям, які мають зайву вагу, бажано займатися спортом. Проте з бігом дійсно треба бути обережніше. Його краще замінити на скандинавську ходу з палицями.”Річ у тім, що під час бігу людина відривається від землі, а коли приземляється на кінцівки – надмірна вага травмує хрящ. Під час бігу травмуються гомілковоступневі, колінні, кульшові суглоби та поперековий відділ. Тож до бігу варто повернутись, коли вага тіла близька до норми”, – зазначив лікар.Які правила для тих, хто худне в спортзалі?Галузинський дав кілька порад для людей, які вирішили ходити до залу, але не зовсім розуміють, як правильно тренуватися: Кожне заняття починайте з розминки, яка потрібна, щоб розігріти м’язи та зв’язки перед навантаженням. Якщо ви прийшли до зали вперше – обов’язково проведіть заняття під наглядом тренера. Не женіться за рекордами: навантаження має бути комфортним. Коли виконуєте вправи крізь біль та страждання – тільки шкодите власному здоров’ю. Якщо відчули біль: негайно припиніть заняття і скажіть про це тренеру. Якщо ви новачок, не починайте з великих навантажень. При перших ознаках втоми припиніть тренування. Внаслідок фізичної перевтоми порушується нейром’язовий контроль координації, а це збільшує ризик травмування.”Деякі спортсмени люблять зробити ще один підхід до штанги, хоча відчувають втому в ногах. І от в момент підйому штанги нога йде в бік, і ми маємо травму колінного суглоба”, – додав фахівець.Читайте також повне інтерв’ю з хірургом ортопедом.