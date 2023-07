Вчені дослідили властивості персиків і перевірили, як цей фрукт впливає на здоров’я людини. Результати показують, що ці плоди не просто багаті на корисні речовини, вони здатні знищувати ракові клітини.Про це пише ресурс Eat This, Not That.Чим корисні персики для здоров’яПерсики містять широкий спектр вітамінів і мінералів – від міді до вітаміну С.”Ці фрукти містять каротиноїди та кавову кислоту, відомі як фітонутрієнти. Вони діють як антиоксиданти в організмі”, – каже дієтолог Тріста Бест.Одним з основних ефектів від споживання персиків є зменшення окисного пошкодження, яке може призвести до раку.”Встановлено, що ці сполуки мають протиракові властивості та блокують розвиток клітин, щоб вони не ставали раковими. Інші поліфеноли, знайдені в персиках, допомагають зменшити запалення та запобігти або зменшити окислювальний стрес від токсинів і вільних радикалів”, – додає експерт.Що показують дослідженняДослідження 2014 року, опубліковане в Journal of Nutritional Biochemistry, виявило, що персикові фенольні сполуки ефективні для пригнічення росту та метастазування клітин раку молочної залози.При цьому автори дослідження припускають, що щоденне споживання двох або трьох персиків або добавки, що містять екстракт поліфенолу персика, можуть бути ефективним засобом зменшення розвитку раку молочної залози у жінок, яким поставили первинний діагноз.Крім того, дослідження 2010 року, опубліковане в Environmental Science & Technology, показало, що поліфеноли персика продемонстрували ефективність щодо знищення клітин раку молочної залози без негативного впливу на здорові клітини.Хоч люди переважно ласують персиком насамперед через його смак, вони повинні розуміти, скільки переваг для здоров’я вони отримують від цього фрукта. Раніше ми розповідали про те, які несподівані ефекти на організм дає смородина.Читайте також про те, що буде з організмом, якщо кожного дня їсти яблука.