22 липня православна церква вшановує пам’ять священномученика Панкратія Тавроменійського.Що можна і не можна робити, як правильно молитися, прикмети та традиції цього дня – у матеріалі Styler.Історія святаПанкратій жив у І ст., був християнським священномучеником, місіонером та учнем апостола Петра. Також він став хрестителем Сицилії.Панкратій вів чернечий образ життя у Понтійських горах. Згодом став єпископом Тавроменійським на Сицилії. Він збудував церкву й навернув усіх містян у християнство. Загинув Панкратій мученицькою смертю від рук язичників, які раптово на нього напали і закидали камінням.Мощі мученика зберігаються в римській Церкві святого Панткратія.У народі 22 липня заведено називати Чорничним днем, бо саме від сьогодні наші предки починали збирати ці ягоди.Прикмети цього дня вродило багато чорниці – зима буде дуже морозною якщо зорі яскраві – чекайте грози, а якщо місяць здається потемнілим, до кінця літа буде негода птахи низько літають – йтимуть дощі на траві роса – чекайте зливи якщо з’явилася веселка – буде тепла погодаЩо не можна сьогодні робити сваритися, лихословити й ображатися зловживати жирною їжею та спиртним займатись важкою фізичною працею, інакше відштовхнете від себе щастя відмовляти в допомозі допускати негативні думкиДень ангела сьогодні святкують: Марія, Іван, Андрій, Костянтин, Кирило, Олександр, Федір Михайло та Болеслав.Головна молитва дняСьогодні заведено молитися за здоров’я своє і своїх близьких.”Спаси нас усіх, Господи! Визволи від недуг тілесних і душевних! Обережи і зціли чад, що народилися в утробі материнській. Допоможи, Боже, нам, твоїм творінням, впоратися з хворобою і виконати наш християнський обов’язок”. Амінь. Раніше ми писали про всі свята та вихідні у серпні 2023 року.