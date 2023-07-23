Сіяти ранню капусту можна не лише на початку весни, а й в другій половині липня, щоб отримати врожай вже восени.Як це зробити, розповіли на YouTube-каналі “Наша дача”.Вам знадобляться: касети для розсади пухкий ґрунт, наприклад, верховий торф насіння капусти вода (температури повітря) розпилювачЯк виростити розсадуЗаповніть касети ґрунтом і в кожне гніздо закладіть по одній насінині капусти. Заглибте насіння на 0,5-0,7 сантиметри, прикрийте ґрунтом і ретельно зволожте за допомогою розпилювача.Накрийте касету плівкою, щоб зайва волога не випаровувалася. Розмістіть у відносно прохолодному місці (в тіні без сонячних променів).Розсада буде готовою вже за 20 днів, адже влітку вона росте швидше.У такий спосіб ви отримаєте з 10 насінин до 10 кілограмів капусти.Коли у вас звільняється ділянка після викопування часнику, цибулі, молодої картоплі, обов’язково спробуйте виростити таку овочеву культуру. Раніше ми писали, що треба зробити з полуницею, щоб отримувати врожай за врожаєм.Також городник розповів, як відновити врожайність огірків після того, як вона почала знижуватися.