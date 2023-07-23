Вдень на сході й південному сході можливі невеликі або ж помірні дощі. Також подекуди грози. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.”Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17, на півдні та південному сході країни 18-23; вдень 22-27, у південній частині до 30″, – пише пресслужба.Температура: на заході коливатиметься від +12 до +15 вночі й від +24 до +27 вдень; на півночі коливатиметься від +13 до +16 вночі й від +22 до +25 вдень; на півдні коливатиметься від +19 до +22 вночі й від +27 до +29 вдень; на сході коливатиметься від +16 до +22 вночі й від +24 до +29 вдень.

Фото: прогноз погоди на 23 липня (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та областіМінлива хмарність. Без опадів, лише в першу половину ночі місцями по області невеликий дощ. Температура повітря в Києві вночі складатиме від +14 до +16, а вдень – від +22 до +24 градусів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.