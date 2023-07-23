Заняття спортом тренують наше серце, підтримують здорову вагу і сприяють довголіттю. Проте деякі вправи можуть відправити вас на прийом до лікаря.Які саме, Styler розповів хірург-ортопед Олександр Галузинський.Топ-5 небезпечних вправ для здоров’я суглобівЗа словами фахівця, практично всі фізичні вправи не становлять загрози, якщо їх робити правильно. Втім, заняття зі штангою та армреслінг, все ж таки небезпечні. На першому місці в топі – “мертва тяга”Річ у тім, що у цій вправі зі штангою залучено багато суглобів, які піддаються навантаженню. На другому – “станова тяга”Якщо при виконанні цієї вправи не тримати спину правильно, можна травмувати хребет. На третьому місці – армреслінг та пов’язані з ним вправиНайчастіше після змагань спортсмени звертаються з проблемою порваних зв’язок, але іноді трапляються й переломи плечової кістки. Четверте місце – жим штанги з-за головиОртопед не радить виконувати цю вправу, оскільки в процесі виконання суглоби досить неприродно вивертаються й легко травмуються. П’яте місце – тяга штанги до підборіддяТут існує велика ймовірність травми плечового суглоба.”Взагалі, під час занять у спортзалі найчастіше травмуються колінні та плечові суглоби. Тому вправи, в яких вони залучені, потрібно виконувати дуже обережно”,- зазначив ортопед.Які травми найчастішіХірург-ортопед зазначив, що найчастіше до нього звертаються з розтягненням зв’язок, оскільки цей тип травмування притаманний будь-яким видам фізичної активності.”Щодо більш серйозних травм існують дані статистики. Нижні кінцівки спортсмени ушкоджують найчастіше – на цей тип травм припадає близько 42% випадків. Далі йдуть травми верхніх кінцівок – 30,3%. Третє місце займають травми голови та шиї – 16,4%”, – додав експерт.Читайте також повне інтерв’ю з ортопедом Олександром Галузинським.