Росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Одесі. Окупанти застосували балістичні ракети Іскандер-М, а також кілька видів крилатих ракет.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ОК “Південь”.”Під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: “Калібри”, “Онікси”, Х-22 та Іскандер-К, а також застосував балістичні Іскандер-М”, – йдеться у повідомленні ОК “Південь”.Повідомляється, що силами протиповітряної оборони значну частину ракет було знищено. Інші завдали руйнування портової інфраструктури щонайменше 6 житловим, у тому числі багатоквартирним будинкам. Понівечено десятки автомобілів, у багатьох будинках міста пошкоджено фасади та дахи, вибиті вікна.Відомо, що у місті утворилося кілька вирв, є обриви електромереж, через що може бути утруднений рух, імовірно буде змінено маршрут міського транспорту.Нічна атака росіян по Одесі 23 липняРосія після виходу з “зернової угоди” майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Так, вночі 23 липня окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по місту та області. За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об’єкти, житлові будинки.Повідомляється, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено Спасо-Преображенський собор у місті, також мають пошкодження багатоповерхові будинки. Відомо, що одна людина загинула, 19 – отримали поранення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.