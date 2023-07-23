Чимало українців стикається з проблемою відновлення документів під час перебування за кордоном. Проте отримати картку платника податків можна і перебуваючи поза межами України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.Які потрібні документи для отримання картки платника податків? Заповнена заява за формою № 5ДР. Копія паспорта з чітким зображенням документа.Де можна отримати картку? особисто у закордонній дипломатичній установі України; за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою); через представника в українській податковій.При цьому варто зазначити, що для того, аби картку платника податків отримав представник, йому необхідно мати такі документи: довіреність, документ, який посвідчує особу представника, копію документа, який посвідчує особу довірителя.Можливості українців за кордономУкраїнці, які перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію у готівковій формі через міжнародні перекази “Укрпоштою”.До того ж, під час тимчасового перебування за кордоном громадяни України, у яких з’явилася дитина, можуть дистанційно подати документи на призначення допомоги при її народженні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.