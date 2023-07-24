Морква і буряк вже дозрівають, проте ніколи не пізно вносити підгодівлю. Тим більше, приготовлену за народними, “бабусиними” рецептами.Про це пише Telegram-канал Дача. Сад та Город.Як приготувати підживленняВиявляється, добриво можна зробити з поширеного бур’яну – хвоща польового.Для народного підживлення вам знадобиться: хвощ – 100 г вода – 1 лПрокип’ятіть на повільному вогні протягом 30 хвилин. Після цього дайте настоятися розчину протягом 30 хвилин і розбавте водою 1/5.Але обережно: таку підгодівлю можна проводити не частіше двох разів за весь сезон.Кажуть, що ця старовинна “бабусина” підкормка не тільки зробить ваші буряки і моркву великих розмірів, але і сприятиме доброму зберіганню.Які сорти буряка і моркви вважаються найсолодшимиСолодкістю відрізняються такі сорти буряка: Ранні сорти: Латіфа, Кларін Середньостиглі: Іскра, Цезарія, Андромеда, Казимир Пізні: Родеріка, КонцептСеред сортів моркви найсолодшими вважаються такі: Дитяча солодка – сорт з середньою врожайністю і підвищеним вмістом цукрів. Маестро F1 – ранній гібрид для більшості кліматичних зон. Імператор – пізній copт з чудовою лежкістю і багатим смаком. Раніше ми писали, як виростити ранню капусту восени, посіявши розсаду в другій половині липня.Також досвідчений городник розповів, як відновити врожайність огірків після того, як вона почала знижуватися.