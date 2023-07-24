Як і в будь-якому навчальному закладі для вступу в автошколу необхідно підготувати пакет документів. Одним з головних документів до вступу є медична довідка, адже до навчання в автошколах не допускаються особи, що мають протипоказання для керування транспортними засобами категорії “В”.Про це розповіла заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.Заступник міністра розповіла, що через війну кількість осіб з інвалідністю зростає не лише серед захисників та захисниць, а й серед цивільних. Разом з тим, МВС прагне охопити й тих людей, які набули інвалідність ще до війни, або мають вроджену інвалідність та уже давно мають намір стати водієм.”Саме тому ми створили не просто автошколи, а комплексну державну послугу, яка сприятиме адаптації цієї категорії населення до керування транспортними засобами. Разом з тим, ми хочемо охопити й тих людей, які набули інвалідність ще до війни або мають вроджену інвалідність та уже давно мають намір стати водієм”, – зазначила Павліченко.Вона повідомила, що для того, щоб стати студентом автошколи, необхідно підготувати пакет документів. Це зокрема: заява на ім’я директора автошколи; копія паспорта; кольорова фотографія 3,5×4,5; копія ІПН; медична довідка.”Також одним з найважливіших документів до вступу є медична довідка, оскільки до навчання в автошколах допускаються особи, які не мають медичних протипоказань для керування транспортними засобами категорії “В”, – наголосила заступник міністра.Нагадаємо, що з початку липня в Україні запрацювали перші п’ять автошкіл для людей з інвалідністю.Проект реалізує Міністерство внутрішніх справ у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської. Автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.