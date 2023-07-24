Внаслідок російського артилерійського обстрілу в Дніпропетровській області, скоєного окупантами вчора, постраждала одна жінка. У неділю пізно ввечері противник також завдав ударів по Мирівському товариству Нікопольського району.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.”Вчора пізно ввечері ворог вдарив по Мирівській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію. Обійшлося без загиблих та поранених”, – розповів чиновник.Інші райони та громади регіону під удари загарбників не потрапляли.”До лікарів звернулася 54-річна жінка, яка постраждала під час вчорашнього обстрілу Синельниківщини”, – повідомив голова ОВА.Він уточнив, що у постраждалої черепно-мозкова травма та забій хребта. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості.Новина доповнюється…Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.