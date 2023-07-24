У Москві пролунало кілька вибухів сьогодні вночі, 24 липня. Повідомляється, що одним із них пошкоджено будинок за адресою Комсомольський проспект, 17. Будівля розташована поряд з Міноборони та ГУР РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали. Варто зазначити, що від місця падіння дрону до будівлі Міноборони РФ – близько 150 метрів і кілька хвилин ходьби.Крім того, болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв звернув увагу на те, що поряд із будовами в Москві, які вранці атакували безпілотники, знаходяться об’єкти російської ГРУ.Навпроти пошкодженого будинку знаходиться штаб-квартира відділу Головного розвідувального управління з кібернаступних операцій, а також Військовий університет ім. князя Олександра Невського.”Якщо Україна вдарить по цьому будівельному комплексу, символічні збитки Міноборони РФ/ГРУ будуть дуже значними”, – написав він у Twitter.Повідомляється, що внаслідок вибуху безпілотника, що впав, на Комсомольському проспекті, зруйновано покрівлю в двоповерховій будівлі. У будинку навпроти вибито скло в магазині на першому поверсі та в житловій частині будинку на четвертому поверсі. Крім того, скління порушено у сусідньому будинку. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.