25 липня церква святкує день пам’яті мучеників Прокла та Іларія. У народному календарі свято отримало назву Прокл Плакальник.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та день ангела – читайте у матеріалі Styler.У чому суть святаНазва народного свята Прокл Плакальник пов’язана з тим, що з цього дня починали випадати великі роси. Через велику кількість вологості врожай “плакав”, тобто, починав псуватися і гнити.Тому люди намагалися цей день присвятити роботам на городі та полі. Вони збирали врожай, поспішали заготувати сіно на зиму. Роса, що випала на Прокла, вважалася цілющою. Її збирали з ранньої зорі, а потім вмивалися і протирали очі.Що не можна робити 25 липняЦього дня забороняється займатися важкою працею, робити ремонт, прибирати чи шити. Можна лише готувати їжу. Також забороняється лаятись і поганословити. Вважається, що вся негативна енергія повертається потрійною силою.Період хороший для переговорних процесів, а також проведення нарад. Також не можна давати гроші у борг.Прикмети на 25 липня Немає роси та туману – до майбутньої негоди та поганого врожаю. Багато грибів у лісі – до похолодання. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою. Якщо день видавався не по-літньому прохолодний, то буде суворою зимою. Пожовкле листя вершин дерев — до ранньої осені.Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Антоній, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Євфимій, Іван, Михайло, Серапіон, Симон, Феодор.Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року .Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.