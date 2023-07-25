Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності до Японського моря сьогодні вночі, 25 липня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.У рамках третього раунду пусків минулого тижня КНДР запустила ракети з району Пхеньяну. Повідомляється, що обидві ракети пролетіли близько 400 кілометрів, перш ніж приземлитися у водах на східному узбережжі Корейського півострова.Запуски були здійснені через кілька годин після того, як військово-морський флот Південної Кореї повідомив, що другий атомний підводний човен США прибув у порт на острові Чеджу.Минулого тижня USS Kentucky стала першим американським атомним підводним човном, що прибув до Південної Кореї з 1980-х років. Північна Корея відреагувала на її прибуття минулого тижня випробувальними пусками балістичних та крилатих ракет.Запуски балістичних ракет КНДРПівнічна Корея в рамках випробувань своєї ракетної зброї регулярно проводить пуски балістичних ракет у напрямку Японського моря. Так, 12 липня КНДР запустила балістичну ракету у бік Японського моря, а за день повторила випробування. США та Південна Корея засудили такі дії та провели навчання зі стратегічним бомбардувальником у відповідь.Також повідомлялося, що 18 липня США вперше з 1980-х років направили до Південної Кореї атомний підводний човен класу “Огайо” USS Michigan з балістичними ракетами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.