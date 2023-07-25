Сьогодні, 25 липня, в Україні переважатиме тепла, часом спекотна, погода. Але без опадів не обійдеться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.”Дощі, місцями з грозами, пройдуть у західних, північних та подекуди на Вінниччині, Черкащині, Одещині. У Карпатах та навколо Карпат є ймовірність сильних злив”, – розповіла вона.За словами синоптика, на решті території опадів не очікується.Як зазначила Діденко, вітер в Україні буде південно-західним, помірним, часом рвучким до 15-20 м/с.Погода в Києві сьогодніЯк розповіла синоптик, у Києві 25 липня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря становитиме +29 градусів.Прогноз погоди в Україні до п’ятниціЗа даними Діденко, у середу похолоднішає на заході України, а впродовж четверга-п’ятниці зниження температури повітря пошириться в східному напрямку.Погода в серпні в УкраїніЗа даними синоптиків, погода в серпні буде ближчою до посушливої. Температура в третьому місяці літа коливатиметься від +12…+29 тепла. Опади очікують лише один день наприкінці місяця. Докладніше – у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.