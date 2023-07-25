У тимчасово окупованій Каховці на Херсонської області пролунала серія вибухів сьогодні вранці, 25 липня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка. “Каховка. ЗСУ точно передали окупанту доброго ранку не менше 30 разів. Він скаржиться, що зазнав значних втрат”, – йдеться у повідомленні радника мера. Вибухи на тимчасово окупованих територіяхВ останні тижні почастішала кількість вибухів на тимчасово окупованих територіях. Так, у Криму вранці 24 липня пролунали вибухи. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив про попадання до складу боєприпасів.Крім того, 22 липня в Червоногвардійському районі Криму протягом тривалого часу лунали вибухи. Через деякий час Аксьонов визнав атаку дронів і оголосив евакуацію населення в радіусі 5 км від місця НП.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.