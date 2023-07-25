Японія має намір створити програму будівництва евакуаційних притулків для мешканців префектури південного острова Окінава на випадок збройного конфлікту поблизу Тайваню.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Джерело в уряді Японії, знайоме з питанням, відзначило, що Токіо активізує зусилля зі створення оборонної інфраструктури для захисту своїх громадян на південному заході ланцюга островів Нансей, включаючи острів Міякодзіма на Окінаві, де, як очікується, буде збудовано одне або кілька сховищ.План з’явився після того, коли мери місцевих муніципалітетів на Окінаві попросили головного секретаря кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно під час його триденного візиту подбати про мережу притулків на випадок збройних сутичок у регіоні.Передбачається, що підземні паркування за потреби могли б служити місцями екстреної евакуації. Раніше Японія ввела обмеження на експорт передового обладнання для виробництва мікросхем до Китаю. Водночас уряд спростив процес експорту такого обладнання до 42 країн, включаючи США, Південну Корею та Тайвань.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.