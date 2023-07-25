Високопоставлений чиновник Міністерства фінансів Сполучених Штатів під час візиту до Кенії та Сомалі обговорить “зернову угоду”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Заступника міністра фінансів США Браян Нельсон під час візиту до Кенії та Сомалі обговорить експорт зерна та наголосить, що вихід РФ із “зернової угоди” завдасть шкоди африканським країнам.Він підкреслить зусилля Вашингтона щодо сприяння експорту зерна та добрив. Також, у центрі уваги буде зміцнення партнерства для вирішення питань регіональної безпеки, в тому числі для боротьби з угрупованнями бойовиків “Ісламська держава”.Зернова угодаПрес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна припиняє свою участь у “зерновій угоді”. Вона дозволяла експортувати українське продовольство Чорним морем. Представники країни-агресора вирішили виправдати свій крок нібито тим, що їхні умови у межах домовленостей не виконуються. Найчастіше вони скаржилися на відсутність транзиту аміаку через Україну.У відповідь на такий крок Москви президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити український експорт Чорним морем, але вже без участі РФ. У Кремлі відреагували на це погрозами топити всі кораблі, які прямуватимуть до портів України.Водночас, російський диктатор Володимир Путін вирішив висунути вимоги для того, щоб Росія відновила участь у “зерновій угоді”. Він захотів скасування низки санкцій і не тільки. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.