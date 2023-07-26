Людина може не розуміти свого партнера, не погоджуватися з ним, але приймати таким, як він є, зобов‘язана. Є певні ознаки, які вказують на те, що ви не сприймаєте свого партнера та намагаєтесь його змінити.Про це повідомила психолог Анастасія Михайленко в Instagram.Вважаєте, що з партнером "щось не так"Фахівець каже, що людині може хотітися, щоб її партнер змінився. Зокрема, щоб він хоча б трохи був упевненіший в собі або цілеспрямованішим.Доводите свою правотуТобто людина вважає, що є лише одна правда і вона ваша. Досвід партнера ви також не приймаєте, адже він "думає не правильно".СкандалиЛюдина може часто критикувати вас, звинувачувати, "виносите мозок", влаштовувати скандали та істерики.Постійні образиОбраза – це спосіб маніпуляції. Людина може почати ображатись на партнера, адже очікує від нього певну поведінку"Я хочу, щоб він змінив свою поведінку, ставлення до мене", – йдеться у повідомленні.ПорівнянняВи порівнюєте партнера з іншими, вважаєте, що комусь пощастило з хлопцем або чоловіком і заздрите. Однак так робити не варто, адже кожна людина особлива по своєму і немає когось кращого.Ознаки, що поруч не ваша людинаСамотністьПроявляється у тому, що немає контакту з людиною, відсутня емоційна близькість. Коли людина начебто поруч, але вона не розуміє вас, ви не почуваєтеся значущою та цінною для партнера.НудьгаВиникає у стосунках, коли немає спільних інтересів чи культурний та інтелектуальний рівень надто відрізняються. Нудьга говорить про те, що ваш інтерес з цим партнером не задовольняється.СтрахВи почуваєтеся не в безпеці поряд із людиною. Якщо ви помічаєте, що людина дозволяє собі образи на вашу адресу, не поважає, намагається обмежувати вашу свободу, то це 1000% не "ваша людина". Раніше ми повідомляли, як не перетворитися на служницю для свого чоловіка.Також ми писали, чого повинні навчити батьки дітей до 5 років.