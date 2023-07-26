У мережі з’явилися фото з Контрактової площі в 1920-х роках. Популярна серед киян локація мало чим нагадує сучасність. Проте навіть через століття відчувається бурхливий дух столиці.Світлинами поділилися користувачі групи у Facebook “Старі фото Києва”.Якою була Контрактова площа у 20 століттіКонтрактова площа є однією з найстаріших у Києві, адже заснували її ще за часів Київської Русі. Історики стверджують, що в 15 столітті площа мала назву Ринкова. На ній “купці тримали комори з крамом”.На світлинах із 1920-х років також видно, що на площі активно вели торгівлю: організовували й великі ярмарки, і відкривали маленькі “точки” з морозивом чи напоями.

На Контрактовій площі активно велася торгівля (фото: facebook.com/Старі фото Києва)Назва Контрактова площа виникла завдяки тому, що купці укладали контракти саме тут, а наприкінці 18 століття на площі щорічно проходили міжнародні ярмарки.У 1919 році площа отримала назву Червона. Через 19 років на місці, де зараз стоїть пам’ятник Сковороді”, був встановлений трофейний танк Mark V. Він пережив окупацію і стояв там ще кілька років після Другої світової війни.У грудні 1944 року площі повернули її первинну назву, хоча певний час використовували відразу дві: Контрактова та Червона.

Контрактова площа з Києво-Могилянською академією, але ще без колеса огляду (фото: facebook.com/Старі фото Києва)Раніше ми розповідали, як називали Київ у різних народів світу в давнину.Читайте також, як хочуть змінити герб і прапор Київської області.