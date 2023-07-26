Найближчими тижнями ДТЕК очікує рішення арбітражного суду у Гаазі за позовом до Російської Федерації щодо втрачених у Криму активів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes.Зокрема він нагадав, що на початку війни у 2014 році ДТЕК втратив 30% своїх потужностей. Окрім електростанцій компанія також втратила “Крименерго”.”Наші юристи очікують, що найближчими тижнями ми отримаємо рішення арбітражу щодо кримських активів і почнемо стягнення коштів”, – сказав Тімченко.Гендиректор ДТЕК додав, що сума вимірюється сотнями мільйонів доларів.Нагадаємо, у 2018 році ДТЕК подав позов до арбітражного суду в Гаазі щодо енергетичних активів в анексованому Криму, а у 2022-му – до ЄСПЛ із переліком активів, знищених чи захоплених після повномасштабного вторгнення Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.