РФ повела себе “непрофесійно та небезпечно” під час інциденту в Сирії, коли російський винищувач атакував американський безпілотник MQ-9 Reaper.Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Вона зазначила, що Росія знає де працює США, тому “не можна виправдати” переслідування безпілотників в районах проведення американських операцій.”Я не можу говорити за росіян, чому вони продовжують таку небезпечну й непрофесійну поведінку. Але ми бачимо, я б сказала, посилення цієї поведінки”, – зауважила представниця Пентагону.Атака на американський безпілотникНагадаємо, що 23 липня російський винищувач атакував американський безпілотник сигнальними ракетами в небі над Сирією. Оператор дрона зміг втримати БПЛА в повітрі і повернути на базу.А 18 липня у Сирії російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.