Погода в Україні сьогодні, 26 липня, буде контрастною – десь спека, а десь відчутно прохолодніше. У Києві – дощ із грозою та вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.”Короткочасні дощі передбачаються у західних, північних областях України, більшості центральних, окрім Дніпропетровської та значної частини Полтавської областей”, – розповіла вона.До того ж за даними синоптика, дощі супроводжуватимуться грозами.Вітер переважатиме з південного заходу, лише на заході України – з північного заходу, буде помірним, часом рвучким до штормових поривів 15-20 м/с.Схід та південьУ східних областях, на півдні України та у Дніпропетровській області й східних районах Полтавської області домінуватиме суха спекотна погода з температурою повітря +28….+33 градуси.ЗахідНа заході України буде найсвіжіше, +22….+26 градусів.ПівнічУ північних областях: у Житомирській області спека послабне до +25 градусів, у Київській області до +26….+27 градусів, у Чернігівській очікується +26…+28 градусів, а ось у Сумській – ще буде спекотно, до +30 градусів.ЦентрУ центральній частині стане легше дихати на у Вінницькій області, близько +27 градусів, на решті території центральних областей попече до +29….+32 градусів.Погода у КиєвіУ Києві сьогодні місцями пройде дощ з грозою. Температура повітря знизиться і становитиме близько +27, +28 градусів.”Обережно! Буде завтра в Києві вітряний день!” – попередила синоптик.Прогноз погоди в Україні до п’ятниціЗа даними Діденко, у четвер-п’ятницю зниження температури повітря пошириться у східному напрямку України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.