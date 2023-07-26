Російські війська зруйнували вщент 180 українських шкіл, загалом пошкоджено понад 1,3 тисячі закладів освіти по всій країні.Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.”Сьогодні ми маємо 180 тільки шкіл, зруйнованих вщент. Більше 300 закладів освіти зруйновано, понад 1000 закладів освіти пошкоджені й підлягають експертизі, чи можуть вони бути відбудовані, чи ні”, – повідомив Лісовий.Він також зазначив, що наразі 75% шкіл облаштовано укриттями – це близько 9 тисяч закладів освіти.Освітній процес в УкраїніЗ початком повномасштабного вторгнення українські школи перейшли на онлайн-формат, однак з 1 вересня 2023 року можливе повернення дітей за парти. Для цього школи мають бути обладнані укриттями на випадок повітряних атак. Крім цього, в близьких до фронту регіонах будуть і надалі практикувати онлайн- або змішану форму навчання.Детальніше про те, яким буде новий навчальний рік – читайте в матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.