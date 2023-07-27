Просте печиво з мінімуму інгредієнтів точно підкорить вас своїм смаком. А ваша родина проситиме готувати його знову і знову.Рецептом поділилась фудблогер Наталія Жук у своєму Instagram.ІнгредієнтиЩоб приготувати дуже смачне печиво, вам знадобляться: яйця – 2 шт. цукор – 100 г олія – 125 мл йогурт або сметана -125 г цедра лимона манна крупа – 450 г розпушувач – 10 г цукрова пудраЯк готуватиСпочатку вбийте в миску два яйця, додайте цукор та дрібку солі, перемішайте.Далі додайте олію та несолодкий йогурт або сметану. Також натріть цедру одного лимону, ще раз добре змішайте.Далі до манної крупи додайте розпушувач. Замісіть тісто, накрийте його рушником та залиште приблизно на 10 хвилин.Після цього зробіть невеличкі кульки, добре обваляйте у цукровій пудрі. Накрийте деко пергаментом та покладіть зверху кульки. Після чого поставте їх у розігріту до 200 градусів духовку та випікайте приблизно 10-15 хвилин. Готово! Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Наталія Жук (@nataliia_zhuk_cooking)Раніше ми писали про те, як швидко приготувати сирну запіканку.Також читайте, легкий рецепт бісквітного рулету з полуницею.