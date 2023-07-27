Сьогодні, погода буде нагадувати літню лише у центральних областях, півдні та на сході, у інших регіонах – максимум до +27, а на заході і взагалі – до +23. Без опадів також не обійдеться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.”У четвер короткочасні дощі з грозами пройдуть в західних областях, північних, центральних (окрім Дніпропетровської області), а також в Одеській та Миколаївській областях”, – розповіла вона.Водночас за даними синоптика, на сході України, у Херсонській, Запорізькій областях, в Криму буде без опадів.Що стосується температури повітря, то за даними Діденко, “картина” буде наступною: у західних областях – +18…+23 градусів; у східних областях – +30…+35 градусів; У центральних – у Вінницькій області – +23, у Дніпрі – +33, решта -+25….+30 градусів; У північних – +23…+27 градусів; У південній частині – в Одеській та Миколаївській областях – +25….+27, решта – +29…+33 градусів.Погода в КиєвіУ столиці сьогодні очікується дощ з грозою та рвучкий вітер. Температура повітря – близько +23 градусів.Погода в вихідні в УкраїніЯк додала синоптик, вихідними атмосфера подарує Україні “багато сонця та приємного тепла”, лише в західних областях затримається волога погода.За кілька днів настане останній місяць літа. Якою буде погода в Україні в серпні 2023 року – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.