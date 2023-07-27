Під час засідання Ради Україна-НАТО Північноатлантичний Альянс прийняв рішення посилити спостереження і розвідку в Чорноморському регіоні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного Альянсу.Як пише пресслужба, НАТО засудило рішення Росії вийти з “зернової угоди”, а також удари країни-терориста по півдню України з метою зупинити український сільськогосподарський експорт, від якого залежать сотні мільйонів людей в усьому світі.”Члени Альянсу відзначили, що нова зона попередження Росії в Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, створила нові ризики прорахунків і ескалації, а також серйозні перешкоди для свободи судноплавства”, – додає пресслужба.Як відзначив заступник генерального секретаря Мірча Джоане, Росія демонструє неповагу до міжнародного права й людей, які залежать від українського зерна. Також Кремль погрожує цивільним кораблям, тероризує міста й знищує частину світової культурної спадщини.”Росія несе повну відповідальність за свої небезпечні та ескалаційні дії в Чорноморському регіоні. Росія повинна припинити перетворювати голод на зброю і погрожувати найбільш вразливим верствам населення світу продовольчою нестабільністю. Дії Росії також створюють значні ризики для стабільності Чорноморського регіону, який має стратегічне значення для НАТО”, – заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.Також зазначається, що НАТО посилює спостереження й розвідку в Чорноморському регіону “за допомогою морських патрульних літаків і безпілотників”.Вихід Росії з “зернової угоди”Після того як Росії вийшла із “зернової угоди”, ворог майже щоночі атакує південь України. Країна-терорист зокрема жорстоко обстрілює Одесу й регіон загалом. Тим часом Рада безпеки ООН планує зібратись сьогодні, аби порушити питання російських ударів та нібито “переслідування” УПЦ МП в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.