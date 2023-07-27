Росіяни можуть вдатися до повторної атаки на територію України, в тому числі, і з моря.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об’єднане командування “Південь”.Зазначається, що ворог може повторно атакувати, незважаючи на складні погодні умови у вигляді грози та шторму. Так, виведений на бойове чергування підводний ракетоносій в Чорному морі залишається в готовності застосувати "Калібри"."Водночас, не виключена активність ударних БпЛА. Наразі загрози нема, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги", – попередили в ОК "Південь".Повітряні атаки РФ26 липня відбувлась масована атака, в якій були задіяні різні типи ракет – "Калібри", Х-101/Х-555 та "Кинджали". В Повітряних силах повідомили, що ціллю атаки російських окупантів став район Старокостянтинівки Хмельницької області, а ППО знищила 36 повітряних цілей.В ніч на 27 липня атака повторилась: ворог знову бив по Хмельницькій області, там працювала ППО.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.