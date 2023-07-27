Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме – скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.Закон передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни.Так, з 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.Повернення податків та відповідальностіЗакон скасовує: можливість для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу; можливість для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок; незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства; зупинку перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).Інші норми закону: “технічний борг”, який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року не будуть враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі; збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій, у тому числі територій можливих бойових дій.Підкреслимо, що ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.Що цьому передувало?У січні Кабінет міністрів подав до Верховної ради проєкт закону, яким пропонується скасувати податкові пільги, введені після початку війни. Документ був поданий в межах зобов’язань України перед МВФ. Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні 29 травня, а у другому – 30 червня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.