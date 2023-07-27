Росіяни збираються “узаконити” розкрадання корисних копалин на тимчасово окупованих територіях Запорізької області – наразі готується документація для видачі “ліцензій”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.Зазначається, що курує проєкт Міністерство природних ресурсів та екології РФ, а потім його планують впроваджувати і на інших окупованих територіях."Зауважимо, що жодного права на користування земельними ділянками чи тим паче видобуток ресурсів з української землі ніяка російська макулатура не надає, адже вона не визнана у світі", – зазначили в ЦНС.Також там додали, що кожного "інвестора" з такою "ліцензією" буде офіційно визнано грабіжником і він нестиме покарання відповідно до чинного законодавства України.Ситуація в Запорізькій областіЗ початку повномасштабного вторгнення РФ окупувала частину Запорізької області і використовує захоплені міста та села в якості баз. Крім цього, неодноразово фіксувались випадки крадіжки українського майна, наприклад, днями повідомлялось, що вони вивезли зерно з місцевого агропідприємства до РФ.Останніми тижнями ЗСУ поступово просуваються в області, деокуповуючи населені пункти. Сьогодні аналітики Інституту вивчення війни заявили, що саме на Запоріжжі минулої доби відбулась "значна операція" з великою кількістю техніки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.