На Землі наприкінці липня фіксується затяжна магнітна буря, яка триватиме протягом п’яти днів. В цей час деякі люди можуть відчувати проблеми зі здоров’ям.Що відомо про активність, як вберегтися від впливу бурі – в матеріалі Styler даліКоли чекати на бурюЗа прогнозом ресурсу, Meteoagent, сонячна буря триває з 25 липня і орієнтовно "заспокоїться" 29-го числа.Фахівці кажуть, що бурі з K-індексом 5 або вище вказують на геомагнітну активність "штормового рівня". Значення 7 чи вище трапляються дуже рідко, проте вони вказують на дуже сильну геомагнітну бурю. Що таке магнітна буряПід магнітною (геомагнітною) бурею дослідники мають на увазі реакцію магнітосфери планети на викиди сонячного вітру.Частинки з космосу можуть перешкоджати роботі супутників, електричних мереж і засобів зв’язку. Саме через сонячні бурі час від часу відбуваються перебої з GPS, мобільним зв’язком, телебаченням тощо.Прояв сильних сонячних бур стає також причиною виникнення північного та південного полярного сяйва.Геомагнітні бурі тривають від кількох годин до кількох днів, і бувають різної сили.Кому небезпечні магнітні буріТакі коливання найчастіше впливають на метеочутливих людей, людей у віці, тих, у кого є серцево-судинні захворювання.В цей період можуть мучити головні болі, виникати мігрені, відчуття слабкості, можуть загострюватися хвороби, стрибати тиск тощо.Як захистити себе в небезпечні дні здорово і повноцінно харчуйтеся, пийте достатньо води гуляйте на свіжому повітрі (але не під пекучим сонцем) не перевтомлюйтеся фізично та емоційно відмовтеся від алкоголю, куріння, енергетиків обмежте вживання кави, міцного чаю важливі справи краще перенесіть на інші дні Раніше ми писали, що Євген Комаровський розкрив правду про “діагноз” метеозалежність.Також дізнайтеся, як навчити організм висипатись попри тривоги й літню спеку.