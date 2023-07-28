Погода в Україні сьогодні, 28 липня, буде з дощами та грозами. Можливі шквальні пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні хмарно з проясненнями. Південь, схід та частину центральних областей накриють дощі. Синоптики попереджають, що очікуються грози та шквальний вітер до 15-20 м/с.На решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря вдень очікується у межах +20 +25 градусів, а в Одеській області до +28. Вночі буде +12 +17 градусів, на сході країни до +21. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, але дощу не очікується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Стовпчики термометрів покажуть вдень у Києві +22 +24 градуси, а вночі +13 +15 градусів. Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в останній місяць літа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.