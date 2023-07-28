Армія Судану та Сили швидкого реагування (RSF) припинили переговори, які проходили в Саудівській Аравії у місті Джидда. Сторони не змогли домовитись про припинення бойових дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.Сторони військового конфлікту в Судані знову не змогли домовитися про режим припинення вогню. Зазначається, що причиною стали відмінності стосовно важливих складових, в тому числі потреби повстанців покинути будинки цивільних у всіх районах столиці, інфраструктурні об’єкти, лікарені та дороги.Суданська армія підкреслила готовність продовжити переговори після подолання перешкод. Вони додали, що готові досягти ефективної та справедливої ​​угоди, яка призведе до припинення бойових дій і прокладе шлях для обговорення післявоєнних питань.Варто зазначити, що попередні переговори в Джидді за сприяння Саудівської Аравії та Сполучених Штатів були призупинені на початку червня через численні порушення режиму припинення вогню.Військове протистояння в СуданіВ середині весни спалахнули бойові дії між регулярною армією країни та Силами швидкого реагування. На початку червня, в столиці Судану Хартумі, через бої в місті загинули щонайменше 60 дітей у притулку. Вони опинилися у пастці, не мали їжі та води.За даними Організації Об’єднаних Націй, близько 25 млн людей у країні зараз потребують допомоги та захисту. Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що Судан знаходиться на порозі повномасштабної громадянської війни. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.