Уряд Японії заборонив в Росію поставки автомобілів з об’ємом двигуна внутрішнього згоряння понад 1,9 літра.Про це заявив міністр економіки, торгівлі та промисловості країни Ясутосі Нісімура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.Крім того, під заборону на ввезення до Росії потрапили покришки для комерційних транспортних засобів – вантажівок та автобусів та ін.”Обмеження набудуть чинності 9 серпня”, – заявив міністр економіки.Також нові обмеження стосуються таких товарів, як: гібридні автомобілі та електромобілі, яхти, залізничні локомотиви та склади; автозамки та автокрісла; шини для великогабаритних транспортних засобів; фанера, деревина, макулатура; цемент, камінь, асфальт, керамічна плитка та блоки; скляні вироби; деякі сталеві, мідні, нікелеві, алюмінієві, свинцеві, цинкові вироби; шерсть, бавовна, штучні тканини, трикотаж, пряжа, вата, а також одяг; барвники; фото-або кінематографічний матеріал і т.д.У відомстві наголосили, що точний перелік товарів, що потрапили під обмеження, буде визначено 2 серпня.Санкції Японії проти РФРаніше ми писали, що Японія запровадила додаткові санкції проти Росії після того, як країни-члени G7 домовилися посилити заходи щодо покарання Москви за розв’язану війну проти України.У попередній пакет санкцій Японії проти Росії увійшли заборони на імпорт 38 товарів. У переліку санкційної продукції значиться алкоголь, деревина, деталі двигунів для суден та літаків та ін.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.