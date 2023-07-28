У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області горить нафтобаза росіян. Повідомляється, що причиною пожежі став ракетний удар.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали. Окупаційна “влада” Шахтарська заявила, що на місці події працюють служби оперативного реагування. За їхніми даними, внаслідок вибуху та пожежі нібито ніхто не постраждав.Ситуація в окупованій частині Донецької областіОстаннім часом на окупованій частині регіону почастішали вибухи. Там фіксують “прильоти” за скупченнями росіян або їх складами боєприпасів та техніки.Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про “приліт” у районі заводу “Топаз”, який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.Крім того, 4 липня в окупованих Донецьку та Макіївці повідомляли про потужні вибухи. Після ефективного вогневого впливу своє існування припинив черговий склад росіян у Макіївці. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .