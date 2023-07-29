Серцева недостатність – стан, за якого серце не здатне ефективно забезпечувати організм кров’ю. Це серйозне захворювання, що вимагає уважного ставлення і своєчасного лікування. Проте інколи проблеми з серцем можуть маскуватися під інші хвороби.Як зрозуміти, що серце працює неправильно, розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.Стомлюваність і слабкістьВарто звернути увагу, якщо ваші повсякденні завдання почали спричиняти відчуття втоми, сонливості чи навіть депресії. Це може бути пов’язано з недостатнім кровопостачанням органів і тканин.Серце не справляється з навантаженням і не може забезпечити тілу достатньо кисню та енергії.Втрата апетиту і схудненняУ деяких випадках серцева недостатність може призвести до втрати апетиту і малопомітної втрати ваги.Причиною цього може бути знижена здатність організму засвоювати поживні речовини і зберігати рідину.ЗадишкаВи можете відчувати нестачу повітря або утруднене дихання за найменшої фізичної активності або навіть у стані спокою. Це – серйозний сигнал тривоги.Серцева недостатність може спричиняти скупчення рідини в легенях, що призводить до задишки.НабряклістьНабряк може виникати через надмірне накопичення рідини і тканинах обличчя, тіла чи органах.При серцевій недостатності набрякати можуть ноги, щиколотки чи навіть живіт.Статева відмоваЧерез серцеву недостатність може зменшуватися сексуальне бажання в обох статей. Причина цьому – знижене кровопостачання до органів репродуктивної системи. Раніше ми писали про 5 препаратів, які мають бути у вашій аптечці, якщо у вас “серце”.Також читайте, як не можна міряти тиск, щоб тонометр показав правильні цифри.