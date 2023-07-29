Рятувальники спільно з шляховиками відновили рух вантажного та легкового транспорту через р. Тересва у Закарпатській області дорогою Н-09.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС в Україні.Станом на 20.00 28 липня поблизу смт. Тересва завершено роботи з облаштування двох тимчасових автомобільних переправ через річку Тересва. Рух вантажного (до 20 т) та легкового транспорту – відновлено.Повідомляється, що для чергування на місці події від ДСНС залучено 2 рятувальники та 1 одиницю техніки.Обвал мосту на ЗакарпаттіУ понеділок увечері, 24 липня, між смт. Тересва та с. Бедевля Тячівського району на автодорозі Н-09 “Мукачево-Львів” стався обвал секції мосту через річку. Тересву, а також було падіння вантажних та легкових автомобілів.Внаслідок НП постраждали 5 осіб, з них двоє дітей з легковика, яких було госпіталізовано. Невдовзі було організовано об’їзд аварійної ділянки через с. Нересниця.У ДСНС повідомили, що на місці обвалу мосту на Закарпатті встановлять тимчасову переправу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.