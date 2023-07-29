Kansai Electric Power Co вперше за 12 років перезавантажила найстаріший у Японії атомний реактор на своїй АЕС “Такахама” у префектурі Фукуї.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Реактор, який був запущений 48 років тому, був відключений у січні 2011 року для регулярних перевірок і залишався таким після аварії на АЕС “Фукусіма-1”, яка була спричинена землетрусом та цунамі у березні того ж року.Перезавантаження відбулося після того, як у 2016 році Управління з ядерного регулювання дало зелене світло на експлуатацію реактора після 40-річного періоду експлуатації. Спочатку планувалося перезапустити реактор приблизно на початку червня, але цей план було відкладено через необхідність додаткових робіт із протипожежною інфраструктурою.Три з чотирьох реакторів на електростанції “Такахама” наразі працюють, і лише реактор № 2 залишається зупиненим. У вересні також планується перезапустити його. На сьогодні із понад 40 комерційних атомних реакторів у Японії експлуатуються лише 11 реакторів.Аварія на АЕС “Фукусіма-1”Аварія на “Фукусімі” почалася 11 березня 2011 року внаслідок найсильнішого в історії Японії землетрусу і цунамі, що послідувало за ним. Затоплення підвальних приміщень, де розташовувалися розподільні пристрої, резервні генератори та батареї, призвело до повного знеструмлення станції та відмови систем аварійного охолодження. Із забруднених територій було евакуйовано близько 164 тисяч осіб.У квітні 2023 року уряд Японії скасував наказ про евакуацію після аварії на АЕС “Фукусіма” для мешканців невеликого району міста Томіока на південний захід від зруйнованої станції. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.