Внаслідок російської ракетної атаки по Дніпру пошкоджень зазнали житлові будинки, багатоповерхівка. Зачепило адміністративні споруди й автомобілі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.Російська окупаційна армія 28 липня завдала ракетного удару по Дніпру. Пошкоджень зазнали 4 житлові будинки, одна багатоповерхівка і дві двоповерхівки. Також, постраждали 3 адміністративні споруди і 7 автівок. “Кількість постраждалих у Дніпрі не змінилася. 9 людей, серед яких двоє дітей”, – йдеться у повідомленні глави ОВА.Весь житловий комплекс має пошкодження, один з будинків комплексу зруйнований з 9 по 13 поверх.Обстріл ДніпраВвечері, 28 липня у низці східних та південних регіонів оголосили повітряну тривогу. Після цього у Дніпрі пролунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання у багатоповерхівку.Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по обласному центру Дніпропетровської області. Гарант Конституції заявив, що Україна зробить усе для того, щоб російські окупанти були покарані за свої теракти, в тому числі і за сьогоднішній удар по багатоповерхівці в Дніпрі.Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що ціллю росіян була порожня будівля Служби безпеки України. Він зазначив, що це вже третя їхня спроба поцілити туди.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.