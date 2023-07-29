Компанія Toyota за підсумками першого півріччя 2023 стала найбільшим у світі виробником автомобілів, випередивши німецький Volkswagen AG та інших конкурентів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.Toyota заявила, що за шість місяців продала 5,42 млн автомобілів по всьому світу, включаючи автомобілі, продані під брендами Daihatsu і Hino. У порівнянні з минулим роком автовиробнику вдалося реалізувати на 5,5% більше машин.Японський автовиробник заявив, що зростання продажів було досягнуто за рахунок збільшення виробничих потужностей у всьому світі.Для порівняння, Volkswagen за перше півріччя 2023 року продав лише 4,37 млн ​​автомобілів – на 12,8% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.Світовий обсяг виробництва групи Toyota збільшився на 10,3% до рекордних 5,63 млн одиниць. Його виробництво за межами Японії також досягло рекордного рівня 3,53 млн автомобілів.Продажі компанії на рідному японському ринку зросли на 26,9%, до 1,21 млн автомобілів. Цікаво, що зростання продажів на зовнішніх ринках становило лише 0,6% у зв’язку з незначним падінням попиту на машини в Китаї. Варто відзначити, що завдяки електричному Lexus RZ, продаж електромобілів Toyota зріс більш ніж у п’ять разів і становив 46 171 одиниць за звітний період.Ринок нових автомобілів в УкраїніУкраїнський ринок нових автомобілів поступово відновлюється від початку повномасштабного вторгнення РФ.У червні українці придбали близько 5,6 тисяч нових легкових автомобілів, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше, відносно попереднього місяця, кількість проданих машин збільшилася на 9%.У травні в країні було зареєстровано понад 5,1 тисяч нових легкових авто, що вдвічі більше, ніж у травні минулого року. Серед лідерів ринку – компактні та середньорозмірні кросовери.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.