В Австралії в результаті аварії військового гелікоптера, яка сталася в суботу, 29 липня, загинули четверо людейПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Вертоліт брав участь у військових навчаннях США та Австралії під назвою Talisman Saber. Він упав у води поблизу острова Гамільтон.Зі слів міністра оборони Австралії Річарда Марлеса, внаслідок падіння гелікоптера в океан біля узбережжя Квінсленда загинули щонайменше чотири людини.”Чотири екіпажі ще не знайдені, пошуково-рятувальні роботи тривають”, – зазначив глава оборонного відомства.Розбився літак у ГреціїГреції та Туреччині вирують масштабні лісові пожежі. Влада оголосила про евакуацію жителів розташованих поруч населених пунктів.Під час гасіння пожежі на грецькому острові Евбея в Егейському морі розбився літак.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.