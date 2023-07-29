Представники країн-членів Європейського Союзу попередньо погодили збільшення кількості депутатів Європарламенту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Додаткові 15 євродепутатів займуть свої місця в Європейському парламенті після перевиборів у наступному році. Зміни, які все ще потребують офіційного юридичного схвалення Європейської ради та самого парламенту, дозволять збільшити кількість місць із 705 до 720.Найбільше виграють від цього рішення Франція, Іспанія та Нідерланди, оскільки кожна з цих країн отримає по два додаткових мандати в Європарламенті.Місця розподіляються відповідно до розрахунку, який враховує зміни чисельності населення, але також дещо перевищує найменші країни-члени ЄС.Реформація та розширення ЄСУ п’ятницю, 30 червня, на полях саміту в Брюсселі група з 10 лідерів Європейського Союзу неофіційно зустрілася для обговорення шляхів розширення ЄС.Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що неможливо уявити Євросоюз без України, Молдови і Західних Балкан. Вона додала, що ЄС повинен зараз думати, яким буде європейський блок, коли ці країни стануть його частиною.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.